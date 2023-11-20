استشاري عيون يحذر 3 فئات من الرياح المحملة بالأتربة.. فيديو

قالت الدكتور مصطفى عز الدين، استشاري طب وجراحة العيون، إن الرياح المحملة بالأتربة، تؤثر سلبًا على ثلاث فئات وهم الأطفال خاصة مرضى الحساسية، وكبار السن، وكذلك من أجروا عمليات تصحيح إبصار.



وتابع استشاري طب وجراحة العيون، حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "لازم نأخذ بالنا من الأيام التي بها رياح محملة بالأتربة، وعلى الأمهات خاصة من أطفالهن مصابين بحساسية العين، وكبار السن ومن قاموا بإجراء عملية تصحيح الإبصار، عليهم المكوث في البيت في هذا اليوم حتى لا يتعرضوا لمضاعفات".



واستكمل: "لو طفل أو أي شخص شعر باحمرار في العين بسبب الأتربة عليه وضع قطرة مطهرة للعين، وليس التي تحتوي على الكرتزون، وفي حال استمرار المضاعفات يجب الذهاب فورا للطبيب".