الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يتوجن بطلًا للسوبر المصري لكرة السلة

السوبر المصري لكرة
السوبر المصري لكرة السلة سيدات

 توج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي سيدات بلقب كأس السوبر المصري، للموسم الحالى 2023، بعد فوزه على الجزيرة فى المباراة التى جمعتهما بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

 وحصل الأهلى على لقب البطولة بعد هزيمة الجزيرة بنتيجة 72 - 43 لتكتب لاعبات سلة الأهلي بقيادة طارق خيري، المدير الفنى، رقمًا جديدًا يضاف فى سجل تاريخ بطولات المارد الأحمر.

 ولعب فريق سيدات سلة الأهلى المباراة بصفته بطل الدورى والكأس الموسم الماضى، فيما خاض فريق الجزيرة لقاء السوبر بصفته وصيف كأس مصر الموسم الماضى.

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