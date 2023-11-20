سيدات الأهلي يتوجن بطلًا للسوبر المصري لكرة السلة

توج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي سيدات بلقب كأس السوبر المصري، للموسم الحالى 2023، بعد فوزه على الجزيرة فى المباراة التى جمعتهما بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وحصل الأهلى على لقب البطولة بعد هزيمة الجزيرة بنتيجة 72 - 43 لتكتب لاعبات سلة الأهلي بقيادة طارق خيري، المدير الفنى، رقمًا جديدًا يضاف فى سجل تاريخ بطولات المارد الأحمر.

ولعب فريق سيدات سلة الأهلى المباراة بصفته بطل الدورى والكأس الموسم الماضى، فيما خاض فريق الجزيرة لقاء السوبر بصفته وصيف كأس مصر الموسم الماضى.