غزل المحلة يهزم لافيينا بهدفين في دوري المحترفين

حقق فريق غزل المحلة فوزًا هامًا على لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد غزل المحلة ، ضمن منافسات الجولة التاسعه بدوري المحترفين .

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بدأ فريق غزل المحلة المنعطف الأول من المباراة بالضغط المبكر على دفاعات لافيينا هدف التقدم، حتى أسفر عن أول أهداف المباراة فى الدقيقة 8، عن طريق محمد جابر، لاعب زعيم الفلاحين، من تمريرة سحرية مررها مارو ليسددها في شباك لافيينا.

وعاد أحمد سالم، لاعب لافيينا، بهدف التعادل في شباك غزل المحلة بالدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول.

وأضاف رجب مارو، لاعب الغزل، الهدف الثاني في شباك لافيينا في الدقيقة 36، ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد.

في بداية الشوط الثاني سيطر لافيينا على اجواء الشوط الثاني من عمر اللقاء لتسجيل هدف التعادل ولكن فشل من التسجيل في شباك عمرو شعبان .

ونجحت دفاعات غزل المحلة من حماية عرين الفريق من صد هجمات لافيينا .

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة لافيينا:

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

فى الدفاع: عمرو الجزار، أحمد طارق، عموري، بودي

فى الوسط شيكو محارب، حجازي، جابر، الإخميمي

في الهجوم: عبده يحيى، مارو.

تشكيل لافيينا الرسمي لمباراة غزل المحلة:

فى حراسة المرمى: محمد السعيد

في الدفاع: قاسم ربيع، أحمد سالم، محمد أسامة، أحمد سيد.

في الوسط: محمود حسن، برعي أبو القاسم، عبدالرحمن محمود، أحمد محمود.

في الهجوم: حمدي محمد.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز غزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت على ستاد غزل المحلة .

بهذه النتيجة ، رفع فريق غزل المحلة عند النقطة 17 ليحتل المركز الثالث ، فيما توقف رصيد لافيينا عند15 في المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين