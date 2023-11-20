زيلينسكي يخشى الهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية.. صحيفة تُوضح

يخشى الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، الهزيمة في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الأعمال القتالية، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلاً عن مصدر مطلع، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الصحيفة، إن زيلينسكي يخشى تكرار مصير رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل (1874-1965)، الذي خسر الانتخابات البرلمانية عام 1945، على الرغم من انتصار دول الحلفاء على هتلر في الحرب العالمية الثانية.

وسبق أن قارنت وسائل الإعلام البريطانية مرارا الرئيس الأوكراني بتشرشل.

وأضافت الصحيفة أنه بعد انتهاء الأعمال القتالية، تريد المعارضة في أوكرانيا التحقق من مدى استعداد البلاد تحت قيادة زيلينسكي للعملية العسكرية الروسية الخاصة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا في ربيع عام 2024، لكن وفقا للقانون الأوكراني، من غير الممكن إجراؤها أثناء الأحكام العرفية.

وصرح زيلينسكي مرارا أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن إجراؤها إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية.

هذا وحذر عالم السياسة كوست بوندارينكو، من تكرار سيناريو ميدان الاستقلال في أوكرانيا، وهو ما يخشاه الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب الفشل على الجبهة وتدهور وضع السكان الاجتماعي والاقتصادي.

مكتب زيلينسكي يُخطط لمُصادرة أصول شبكات الهاتف المحمول كييفستار

تُخطط "السُلطات الأوكرانية"، لمُصادرة أصول واحدة من أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول في البلاد "كييفستار"، لأنها تنتمي لرجال أعمال روس، حسبما أفاد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، "روستيسلاف شورما"، مساء اليوم الإثنين.