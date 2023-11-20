كثرة الإفراط في تناول الفيتامينات تضر بالصحة

يستهلك البعض عن غير قصد الكثير من الفيتامينات على افتراض أنها صحية لكنها تكون ذات آثار وخيمة.

على الرغم من أن الفيتامينات ضرورية لصحة الإنسان، فإنه يجب تناولها بكميات مناسبة للحفاظ على نمط حياة متوازن وصحي.

ولا ينبغي أن تحل هذه الفيتامينات محل خطة تناول الطعام الشاملة والمغذية، كما أن تناول الكثير منها أو تجاوز الكمية اليومية الموصى بها يمكن أن تكون له آثار جانبية ضارة على صحة الإنسان، وفق ما ذكرته صحيفة Times of India.

وهذه بعض الآثار الضارة المحتملة للاستهلاك المفرط للفيتامينات:

1- سمية الفيتامينات التي تذوب في الدهون

يمكن أن تتراكم الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل الفيتامينات A وD وE وK، في الجسم وتؤدي إلى التسمم عند تناولها بكميات زائدة.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي سمية فيتامين A إلى أعراض مثل الدوخة والغثيان وتغيرات الجلد، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي إلى تلف أعضاء مثل الكبد وتسبب آلام العظام.

2. مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي تحميل الجسم بالفيتامينات المتعددة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. يمكن أن تسبب الجرعات العالية من بعض الفيتامينات والمعادن، وخاصة الحديد والزنك، إزعاجًا في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغثيان والإسهال وتشنجات المعدة.

3. حصى الكلى

إن الاستهلاك المفرط للفيتامينات مثل فيتامين C أو D يمكن أن يزيد من خطر حصوات الكلى. يمكن أن تتشكل هذه الرواسب المعدنية المؤلمة في الكلى بسبب تراكم الكالسيوم أو المعادن الأخرى.

4. التفاعل مع الأدوية

يمكن أن تتفاعل بعض الفيتامينات والمعادن مع الأدوية التي قد يتناولها الشخص، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتداخل فيتامين K مع مميعات الدم، بينما يمكن أن يؤثر الكالسيوم على امتصاص بعض المضادات الحيوية. من المهم استشارة طبيب لتجنب مثل هذه التفاعلات.

5. فرط الفيتامين

يشير فرط الفيتامين إلى حالة وجود الكثير من فيتامين معين في جسم الشخص، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، اعتمادا على الفيتامينات المعنية. على سبيل المثال، يمكن أن يسبب الإفراط في فيتامين B6 أعراضًا عصبية مثل التنميل والوخز.

6. خطر النزيف

يمكن أن تتداخل الجرعات العالية من فيتامين E مع تخثر الدم، مما قد يزيد من خطر اضطرابات النزيف. يمكن أن يكون هذا مشكلة خاصة بالنسبة للأفراد الذين يتناولون أدوية سيولة الدم أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات التخثر.

7. تفاعلات ضارة مع عناصر غذائية

يمكن أن يؤدي تناول كميات زائدة من أحد العناصر الغذائية في بعض الأحيان إلى اختلال التوازن مع العناصر الغذائية الأخرى. على سبيل المثال، تناول كميات زائدة من الكالسيوم ربما يعطل توازن المغنيسيوم، مما يؤدي إلى أعراض مثل تشنجات العضلات وخفقان القلب.

8. تلف الأعصاب

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين B6، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين، إلى اعتلال الأعصاب المحيطية، مما يسبب التنميل والوخز والألم في الأطراف.