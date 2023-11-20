عموتة يبحث عن مصالحة الجماهير الأردنية أمام السعودية

تترقب الجماهير الأردنية مواجهة قوية تجمع منتخب بلادها أمام السعودية، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المقبلة 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة ومتعة كبيرة، حيث دائمًا ما تكون هناك قوة في المنافسة بين الأردن والسعودية في تاريخ مواجتهم.

عموتة يرغب في تحقيق الفوز على الأردن

يبحث الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الأخضر في مباراة الغد، حيث تسيطر حالة من القلق لدي الجماهير الأردنية من المستويات التي قدمها النشامي تحت قيادته.

ووعد عموتة الجماهير الأردنية بتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة المنتخب السعودي، وذلك لمصالحة الجماهير، بعد الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال المباريات الماضية.

وأكد المدير الفني للمنتخب الأردني خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد أمام على أن اللاعبين الأردنيين لديهم استعداد للمباريات المقبلة، فقال: "قائمتي التي ستخوض مواجهة السعودية بها أفضل اللاعبين".

وتابع: "لا أمتلك عصا سحرية لتغيير الأوضاع سريعًا، حيث توليت المهمة منذ أقل من 3 شهور في مهمتي وما زلت بحاجة لمزيد من الوقت".

وأضاف عموتة: "نمتلك حالة من التركيز، فلدينا هدف نريد تحقيقه، وهو الفوز الذي يعزز من فرصتنا في الانتقال للمرحلة المقبلة".

وأردف المدير الفني للمنتخب الأردني: "اللاعبين لديهم حالة من التفاؤل على الظهور بصورة مختلفة أمام السعودية وتحقيق الفوز، بعد أن غاب الأداء المطلوب عن المباريات السابقة".