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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب كوت ديفوار يتقدم على جامبيا في الشوط الأول

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

انتهت مجريات أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب جامبيا أمام نظيره كوت ديفوار، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، والتي يستضيفها الثلاثي أمريكا وكندا والمكسيك.

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وتقدم المنتخب الكوت ديفواري على نظيره الجامبي بهدف خلال الشوط الأول، حيث أحرزه اللاعب كريستيان كوامي في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر الشوط، في المباراة التي شهدها بنجامين مكابا.

وأهدر المنتخبين عدة فرص مؤكدة للتهديف، حيث لم ينجح المنتخب الجامبي في التسجيل خلال الفرض التي سنحت له، ليستطيع منتخب كوت ديفوار في إحراز الهدف مع نهاية الشوط الأول.

تشكيل كوت ديفوار وجامبيا

وكان المنتخب الكوت ديفواري ونظيره الجامبي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل جامبيا وكوت ديفوار

ترتيب المجموعة

ترتيب المجموعة

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