حماس تُطلق رشقات صاروخية غير مسبوقة على إسرائيل

أعلنت المُقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب ووسط إسرائيل يشهدان استهدافًا صاروخيًا هو الأكبر منذ بدء الحرب في غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط الاحتلال الإسرائيلي وأسدود بغلاف غزة.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، شن هجومًا بـ 3 مسيرات هجومية على مراكز تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب "كريات شمونة" بالقرب من الحدود اللبنانية؛ مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

مسؤول أمريكي كبير يصل إسرائيل لمنع اندلاع حرب وشيكة مع لبنان

وصل كبير المستشارين في البيت الأبيض، "عاموس هوشستاين"، إلى إسرائيل للتفاوض مع سُلطات الاحتلال لتلافي الحرب مع "لبنان"، حسبما أفادت بوابة "أكسيوس" نقلاً عن مصادر، مساء اليوم الإثنين.

وقال مسؤول إسرائيلي للبوابة إن هوشستاين وصل إلى تل أبيب بعد يوم آخر من الاشتباكات المتصاعدة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يلتقي هوشستاين بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب تريد من الولايات المتحدة إقناع "حزب الله" دبلوماسيا بسحب وحدات النخبة التابعة له من الحدود مع إسرائيل.