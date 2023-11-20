متحدث اليونيسف بالشرق الأوسط: نناشد العالم لفتح جميع المعابر لإنقاذ أطفال غزة

علق الدكتور سليم عويس متحدث اليونيسف في الشرق الأوسط، على استهداف الأطفال في قطاع غزة، مشددًا على أنهم يناشدون العالم لفتح جميع المعابر لإنقاذ أطفال غزة وإدخال الملابس والأغطية، بالإضافة إلى أدوات النظافة الشخصية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة بين سكان القطاع.

وأضاف “عويس”، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتياج كبير جدًا للوصول إلى الأطفال في قطاع غزة، موضحا أن الأولوية الأولى لنا هي حماية الأطفال وأمانهم، مؤكدًا أن المياه من المشاكل التي يمكن أن تعرض حياة الأطفال للخطر، كما أن هناك تخوف من تفاقم المشكلات الصحية بين الأطفال خاصة مع قدوم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

ومن جانبه، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، جيريمي هوبكنز، على آلية المحاسبة وفقا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، مشددًا على أنه ولابد من وقف إطلاق النار فورا في غزة لإيصال المساعدات ودعم الأطفال، مشيرا إلى أنه يسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

ونوه ممثل اليونيسف في مصر :"نقدم المساعدات للمؤسسات التي تعمل على دعم الأطفال في غزة"، موضحًا أنه لابد من التأكيد على آلية المحاسبة وفقًا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، مشيرًا إلى أننا نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأشار إلى أننا نقدم المساعدات للمؤسسات التى تعمل على دعم الأطفال في غزة، بالإضافة إلى أننا بحاجة شديدة إلى تنظيم الدعم للأطفال في القطاع.