قصف المستشفى الإندونيسي في غزة يُؤرق منظمة الصحة العالمية

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، بأنه يشعر "بالفزع" من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة، والذي أدى إلى سقوط 12 قتيلاً من بينهم مرضى، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تدوينة على منصة "إكس" "لا ينبغي أبدا أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيين لمثل هذا الرعب، وخاصة أثناء وجودهم داخل المستشفى".

وكشف مدير قسم الجراحة في المستشفى الإندونيسي محمد الرام أن الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى بقذيفة أصابت الطابق الثاني دون سابق إنذار، ويقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق النار على نوافذ وبوابات المستشفى إضافة إلى قصف عشوائي.

وأوضحت مصادر طبية أن سيدة متواجدة في المستشفى الإندونيسي قتلت جراء القصف المباشر الذي استهدفت به الدبابات الإسرائيلية الطابق الثاني من المستشفى.

كما أصيب رئيس قسم العظام بالمستشفى الطبيب عدنان البرش في القصف الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة الكويت المحاذية لمستشفى الإندونيسي والتي تؤوي الآلاف من النازحين.

حماس تتوعد إسرائيل: سنجعل غزة مقبرة لجنود الاحتلال

أصدرت حركة "حماس"، بيانًا هامًا ذكرت فيه أن حرب الاحتلال التي تستهدف تدمير وإبادة كل مقومات الحياة الإنسانية في غزة، في مُحاولة يائسة للتهجير وإجبار أهالي غزة على الاستسلام، "لن تُحقق أهدافها مهما بلغ إرهابها"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، السبت.

وشدد البيان علي مواصلة الصمود والقتال، مُوضحة: "سنجعل غزة مقبرة لجنوده حتى هزيمته ودحره."

ونعت حركة "حماس"، السبت، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي استشهد أمس الأول مُتأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي.