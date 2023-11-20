الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اليونيسف في مصر: نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم

ممثل منظمة اليونيسف
ممثل منظمة اليونيسف في مصر

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، جيريمي هوبكنز، على آلية المحاسبة وفقا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، مشددًا على أنه ولابد من وقف إطلاق النار فورا  في غزة لإيصال المساعدات ودعم الأطفال، مشيرا إلى أنه يسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

 

ونوه ممثل اليونيسف في مصر :"نقدم المساعدات للمؤسسات التي تعمل على دعم الأطفال في غزة"، موضحًا أنه لابد من التأكيد على آلية المحاسبة وفقًا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، مشيرًا إلى أننا نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

 

وأشار إلى أننا نقدم المساعدات للمؤسسات التى تعمل على دعم الأطفال في غزة، بالإضافة إلى أننا بحاجة شديدة إلى تنظيم الدعم للأطفال في القطاع.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه حتى هذه اللحظة هناك انهيار متسارع للمنظومة الصحية، منوهًا "كل ما في جعبة المنظومة الصحية نفذ تمامًا.. سواء على مستوى الإمدادات الطبية أو الوقود". 

وأضاف أن مستشفيات قطاع غزة الآن خارج الخدمة، موضحًا أن فتح أبواب المستشفيات لا يعني أنها تقدم الخدمة ولكن هناك حالات لا يستطيع أنقاذ حياتهم، مشددًا على أنه كل يوم يتم فقد حياة مصابين كان من المفترض أن يتم علاجها، مشددًا على أن جميع المستشفيات على مستوى غزة وشمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة، منوهًا بأنه تم محاصرة مجمع الشفاء الطبي وخروجه عن العمل واليوم يتم محاصرة المستشفى الإندونيسي، الذي يعد آخر معقل للعمل الصحي في شمال قطاع غزة. 

وتابع: الاحتلال يطبق الخناق على يحاول أن يقوم بما قام به مستشفى الشفاء الطبي.. يريد إخراج كل من في داخل إلى خارجه لتحويل مستشفى إلى ثكنة عسكرية ويكون قد سيطر على كل مستشفيات شمال قطاع غزة.

مواد متعلقة

مشادات حادة في الكنيست بين بن غفير وعائلات الأسرى الإسرائيليين.. شاهد

"أكسيوس": مستشار بايدن بإسرائيل لإجراء مباحثات لتجنب الحرب مع لبنان (فيديو)

دخول 160 من مزدوجي الجنسية لمعبر رفح قادمين من غزة

اقتصادي: الصادرات المصرية مرشحة للزيادة بنهاية 2023

الصحة الفلسطينية: كل ما في جعبة المنظومة الصحية نفذ تمامًا (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن حالة الطقس (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: مصر نجحت في إدارة المحور الأول لإدخال المساعدات لغزة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: أدلة إدانة إسرائيل موثقة بالصوت والصورة على الهواء
الجريدة الورقية