اليونيسف في مصر: نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، جيريمي هوبكنز، على آلية المحاسبة وفقا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، مشددًا على أنه ولابد من وقف إطلاق النار فورا في غزة لإيصال المساعدات ودعم الأطفال، مشيرا إلى أنه يسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

ونوه ممثل اليونيسف في مصر :"نقدم المساعدات للمؤسسات التي تعمل على دعم الأطفال في غزة"، موضحًا أنه لابد من التأكيد على آلية المحاسبة وفقًا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، مشيرًا إلى أننا نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأشار إلى أننا نقدم المساعدات للمؤسسات التى تعمل على دعم الأطفال في غزة، بالإضافة إلى أننا بحاجة شديدة إلى تنظيم الدعم للأطفال في القطاع.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه حتى هذه اللحظة هناك انهيار متسارع للمنظومة الصحية، منوهًا "كل ما في جعبة المنظومة الصحية نفذ تمامًا.. سواء على مستوى الإمدادات الطبية أو الوقود".

وأضاف أن مستشفيات قطاع غزة الآن خارج الخدمة، موضحًا أن فتح أبواب المستشفيات لا يعني أنها تقدم الخدمة ولكن هناك حالات لا يستطيع أنقاذ حياتهم، مشددًا على أنه كل يوم يتم فقد حياة مصابين كان من المفترض أن يتم علاجها، مشددًا على أن جميع المستشفيات على مستوى غزة وشمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة، منوهًا بأنه تم محاصرة مجمع الشفاء الطبي وخروجه عن العمل واليوم يتم محاصرة المستشفى الإندونيسي، الذي يعد آخر معقل للعمل الصحي في شمال قطاع غزة.

وتابع: الاحتلال يطبق الخناق على يحاول أن يقوم بما قام به مستشفى الشفاء الطبي.. يريد إخراج كل من في داخل إلى خارجه لتحويل مستشفى إلى ثكنة عسكرية ويكون قد سيطر على كل مستشفيات شمال قطاع غزة.