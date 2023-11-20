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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد غرابة يفجر مفاجاة بخصوص استبعاد الثلاثي من مباراة جيبوتي

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدث محمد غرابة مدير المنتخب المصري الوطني، في تصريحات اذاعية مساء اليوم الاثنين أن الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور الذي تم استبعادهم من رحلة ليبيريا ومواجهة سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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أكد غرابة  فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق الاذاعية مساء اليوم الاثنين :" اللاعبين أذكياء، وكانوا يعلموا بعد الموقف عقب المباراة أن قرار روي فيتوريا هو الاستبعاد من المعسكر، وعقد معي جلسة سريعة عقب مواجهة جيبوتي، وأبلغني بقراره.

أتم تصريحاتة :" القرار تم إبلاغه للثلاثي وتم الالتزام بالأمر ، وكل ذلك كان فى وقت سريع للغاية، لم يتم طرح وقتها أى أفكار غير ذلك.

منتخب مصر

يعتلي منتخب مصر صدارة ترتيب  المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط  بالعلامة الكاملة في ترتيب  المجموعة الأولي .

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