لتجنب اكتساب الوزن.. عليك شرب كمية كافية من الماء

شارك مجموعة من الخبراء عدة قواعد للمساعدة في تجنب اكتساب الوزن الزائد في الشتاء، إحداها شرب كمية كافية من الماء.

غالبًا ما تحدث زيادة الوزن خلال أشهر الشتاء، وينخفض مستوى النشاط البدني لدى العديد من الأشخاص، ولكن في نفس الوقت يزداد عدد الأطباق المغذية واللذيذة في نظامهم الغذائي، وهل من عجب أن حزام الخصر الموجود على بنطالك لم يعد ملائمًا؟.

وفي الوقت نفسه، من خلال اتباع عدد من القواعد، يمكنك تجنب الزيادة غير المرغوب فيها في الكيلوجرامات الإضافية، حسبما ذكرت RBC Life.

وعلى وجه الخصوص، فإن إحدى طرق تجنب اكتساب الوزن الزائد في الشتاء هي شرب كمية كافية من الماء، وفي فصل الشتاء، يفرز الشخص نفس كمية العرق كما هو الحال في أوقات أخرى من السنة وبسبب أجهزة التدفئة التي تعمل على مدار الساعة، والملابس الدافئة والمتعددة الطبقات، يصاب الجسم بالجفاف الشديد وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، لأن الناس يميلون إلى الخلط بين العطش والجوع، وأوضح الخبراء ضرورة شرب الماء.

بالإضافة إلى شرب الماء، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على التربتوفان (على سبيل المثال، يوجد بكثرة في الديك الرومي ولحوم الدواجن الأخرى، البروكلي) يساعد على منعك من اكتساب الوزن الزائد في الشتاء، واستخدام التربتوفان يعزز إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يوفر للشخص مزاجًا جيدًا ومقاومة للتوتر، وغالبًا ما يساهم القلق والقلق في الإفراط في تناول الطعام لدى الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك الحفاظ على شعور دائم بالامتلاء - تناول الطعام بانتظام وشيئًا فشيئًا، إذا لم يحصل الجسم على الطعام لفترة طويلة في الشتاء، فعند الوصول إليه قد تنشأ شهية وحشية مع امتصاص كميات كبيرة من الطعام.

تحتاج أيضًا إلى الالتزام بقاعدة الحفاظ على النشاط البدني - في الشتاء يجب عليك ممارسة الرياضة بانتظام والمشي كثيرًا في الهواء الطلق.