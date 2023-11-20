قبضت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على أحد الأشخاص بالجيزة ، لإدارته مواقع إلكترونية لبث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون.

سقوط صاحب موقع أفلام ومسلسلات شهير بتهمة القرصنة في قبضة الأمن بالجيزة

كانت البداية معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة، لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بإنشاء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وإدارة عدد 29 موقع إلكترونى، وسيرفر مختلف المحتوى أفلام، ومسلسلات، يبث من خلالهم المحتوى المقرصن أفلام ومسلسلات مملوكة لشركات إنتاج فني، وهيئات بث إذاعي محلية، وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققاًَ نسبة مشاهدة مرتفعة، وأرباح طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع، وأنه اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف العقار المستخدم، لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور مالك، ومدير المواقع الإلكترونية، وبالتفتيش في حضوره عُثر على جهاز لاب توب، لإدارة المواقع الإلكترونية، والسيرفرات، عدد من التحويلات المالية، لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به، وحافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به 2 هاتف محمول يحتوى على أثار، ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وراوتر، لربط الأجهزة بالإنترنت، وعدد من الأفلام، والمسرحيات المقرصنة المملوكة، لمختلف الشركات العالمية، والمحلية مُحملة على السيرفرات المملوكة للمتهم، والتي يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك، ومدير المواقع الإلكترونية، وارتكابه للمخالفات القانونية كانت بقصد تحقيق الربح المادي.

تأجيل محاكمة 19 متهمًا تعدوا على قوة أمنية في شبين القناطر

كما أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بالتعدي على قوة أمنية بالأسلحة النارية، والشروع في قتل رقيبي شرطة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية للشهر المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 1700 لعام 2014 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 348 لعام 2014 جنايات بنها، حيث أقدم المتهمون وعددهم 19 شخصا، على استعراض القوة والعنف ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واستخدموا أسلحة نارية فرد خرطوش وبندقية آلية، بقصد تخويفهم والتأثير على إرادتهم في فرض السيطرة عليهم.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا وبيتوا النية على قتل أحمد فتحي، ومصطفى ناصر في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واعتراض من يقف في طريقهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وعندما شاهدوا رجال الشرطة أمام منزل الأخير فقاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، وذكر أمر الإحالة أن المتهمين، شرعوا في قتل رقيبي شرطة.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا القوة والعنف ضد موظفين عمومين وهما الملازم أول مصطفى الغزالي، وإطلاق أعيرة نارية صوبه وباقي أفراد القوة الأمنية، مما تسبب في إصابة رقيبي الشرطة من أفراد القوة الأمنية المشاركة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تسببوا في إتلاف سيارة الشرطة رقم 5814/11ب مملوكة لوزارة الداخلية كما هو مذكور في التحقيقات.