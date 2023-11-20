طريقة عمل مكرونة بالطماطم والفاصوليا الحمراء| تعزز المناعة

مكرونة بالطماطم والفاصوليا الحمراء من الوصفات الشهية التي يمكنك تحضيرها في دقائق، عند الشعور بالجوع، وتتميز باحتوائها على فيتامين C الذي يعمل على تقوية المناعة والوقاية من الفيروسات، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

مكرونة بالطماطم والفاصوليا الحمراء

طريقة عمل مكرونة بالطماطم والفاصوليا الحمراء

المقادير

- مكرونة : عبوة (بنيه)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ثوم : فص (مهروس)

- طماطم : علبتين (مفرومة)

- فاصوليا حمراء : علبة (مغسولة ومصفاة)

- سبانخ : 2 كوب (مفروم / اختياري)

- زيتون أسود : ربع كوب (مقطع شرائح)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن بارميزان : نصف كوب (مبشور)

طريقة التحضير

1. اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واغسليها بماء بارد واتركيها جانبا.

2. سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

3. أضيفي الطماطم والفاصوليا الحمراء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركي الخليط لمدة 7 دقائق على النار.

4. أضيفي السبانخ والزيت والملح والفلفل واتركي الخليط لمدة 5 دقائق حتى تتسبك المكونات جيداً.

5. اسكبي المكرونة في طبق التقديم ووزعي الصوص فوقها ورشي وجه الطبق بجبن البارميزان المبشور وقدميه ساخناً.

فوائد تناول الفاصولياء الحمراء

تسرع من خسارة الوزن الزائد

قد يساعد تناول الفاصوليا الحمراء بانتظام على خسارة الوزن الزائد، والسبب في ذلك يعود لأمور وعوامل مختلفة، ومنها: غنى الفاصوليا بالألياف الغذائية المشبعة التي تقلل من الرغبة في تناول الطعام على مدار اليوم.

تقوي مناعة الجسم

من فوائد الفاصوليا الحمراء قدرتها على دعم وتقوية مناعة الجسم بشكل ملحوظ، وذلك بسبب غناها بفيتامين ج (Vitamin C) الهام لصحة جهاز المناعة.

إذ يساعد فيتامين ج على إنتاج المزيد من كريات الدم البيضاء المناعية والكولاجين الذي يحتاجه الجسم لإصلاح أنسجته المتضررة.

الحفاظ على مستوى السكر

تساهم الفاصوليا في المحافظة على مستوى السكر الطبيعي في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، كما أنها وجبة غذائية جيدة لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تهضم ببطء، وتقلل من امتصاص السكر، ولا تسبب ارتفاع مستواه في الدم بعد تناولها، وبالتالي تحافظ على مستوياته الطبيعية في الدم، كما أنها تحتوي على المغنسيوم الذي يساعد على ثبات نسبته في الدم.

يقي من السرطان

تقلل الفاصولياء من خطر إصابتك بالسرطان خاصة سرطان القولون، وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب تأثيرات الجذور الحرة التي تتلف الخلايا وتؤدي إلى أمراض مختلفة، كما أنها تحتوي على الألياف والنشا المقاوم اللذان يساعدان في حماية القولون من خطر الإصابة بالسرطان.