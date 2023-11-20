جولات مكثفة للتفتيش الصيدلي على المنشآت الصحية بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الصيادلة تحت إشراف الدكتورة ايمان عبد الله مدير الإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية لاسيما فى تكثيف المرور والتفتيش الدوائي.

وكشفت الدكتورة رشا نور الدين مدير ادارة التفتيش الصيدلي الحكومي بالدقهلية أن الادارة قامت خلال شهر اكتوبر بالمرور المفاجئ علي 428 من المنشآت الصحية والتي تشمل 30 من المستشفيات الحكوميه ونحو 339 من المراكز الطبية والوحدات الصحية إلى جانب عدد 24 مكتب صحة و 10 من مراكز رعاية الطفل و عدد 22 مؤسسة حكومية برفقة الجهات الرقابية

وأضافت أنه تم تدريب عدد 100 من الصيادله على B-SAC ( COHORT- 7 AMS CAPA) مع منظمة الصحة العالمية علاوة على ٣٥ صيدلى على ترشيد استهلاك المضادات الحيويه ASP

كما نظمت الإدارة مسابقه لاختيار مفتشي الصيدلية الاكلينيكية بالادارة العامة للصيدلة تحت اشراف لجنة من الادارة المركزية لشؤون الصيدلة.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة المنشأت الطبية.

جولات مكثفة للتفتيش الصيدلي

جولات مكثفة للتفتيش الصيدلي

جولات مكثفة للتفتيش الصيدلي