الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سباحة الصيد تواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية

سباحة الصيد
سباحة الصيد

استطاع فريق السباحة بنادى الصيد مواصلة حصد الميداليات فى اليوم الخامس من بطولة الجمهورية للسباحة والتى تقام خلال الفترة من 2 نوفمبر – 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة ، وقد أسفرت النتائج عن الاتى :

 

txt

الصيد يواصل حصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للسباحة لموسم 2023-2024

نتائج بطولة الجمهورية للسباحة لموسم 2023 ـ 2024 

1. فريق الناشئين: استطاع فريق الناشئين مرحلة 16 سنة وهم حمزة أشرف المراكبي ، رحيم طلبة ، عبد الرحمن عمرو فرج ، عمر صوفي.

• السباق : 400م تتابع متنوع

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

2. السباح : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 50م ظهر

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

3. السباح : عمر محمد احمد فتحي ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 50م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

4. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 200م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

5. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )

• السباق : 200م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

6. السباحة : فريدة شريف احمد طه ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

7. فريق الناشئات : استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 19 سنة ) وهن: جندان أحمد فاروق ، كرمه احمد نبيل ، لوجين عبد الله صلاح زكي ، ياسمين ياسر ممدوح

• السباق : 400م تتابع متنوع

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

8. السباح : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة العمومى )

• السباق : 50م ظهر

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

9. السباحة : ياسمين ياسر ممدوح ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

10. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 17 سنة )

• السباق : 200م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

11. السباحة : فرح عمرو عبد المطلب ( مرحلة العمومى )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

الجريدة الورقية