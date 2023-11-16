الصيد يواصل حصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للسباحة لموسم 2023-2024

يواصل فريق السباحة بنادي الصيد حصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية للسباحة والتي تقام خلال الفترة من 2 نوفمبر الى 26 ديسمبر 2023 بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة و جاءت نتائج السباحين التفصيلية للمراحل من 16 سنه حتى العمومي رجال وآنسات كالتالي:

نتائج السباحين التفصيلية ببطولة الجمهورية



1. السباح :عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 200م متنوع

• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية

2. السباح :احمد محمد احمد علي ( مرحلة 17 سنة )

• السباق : 800م حرة

• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية

3. السباحة :فريدة شريف احمد طه ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 100م ظهر

• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية



4. السباحة :فريدة عمرو محمد عبد المطلب ( مرحلة 18 سنة )

• السباق : 100م ظهر

• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية

5. السباحة :لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 100م حرة

• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية

6. السباحة :فريدة عمرو محمد عبد المطلب ( مرحلة 18 سنة )

• السباق : 100م حرة

• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية

7. فريق الناشئات: استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 19 سنة ) وهم : جنى محمد عبد الفتاح , كرمه احمد نبيل , لجين أحمد عبد الحليم , ياسمين ياسر ممدوح

• السباق : 400م تتابع حرة

• الترتيب : المركز الاول والميداليه الذهبية

8. السباحة : فرح عمرو عبد المطلب ( مرحلة العمومى )

• السباق : 100م ظهر

• الترتيب : المركز الاول والميداليه الذهبية



9. السباح : احمد محمد احمد علي ( مرحلة 17 سنة )

• السباق : 200م متنوع

• الترتيب : المركز الثانى والميداليه الفضية

10. السباح : رحيم طلبة ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 800م حرة

• الترتيب : المركز الثانى والميداليه الفضية

11. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 100م حرة

• الترتيب : المركز الثانى والميداليه الفضية

12. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )

• السباق : 100م حرة

• الترتيب : المركز الثانى والميداليه الفضية



13. السباح : منير رامز منير ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 800م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية

14. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 17 سنة )

• السباق : 100م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية

15. فريق الناشئات: استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 17 سنة ) وهم: رقية هشام احمد , رنا احمد محمود توفيق , فريدة محمد أحمد العقدة , نادين كريم منصور صالح

• السباق : 400م تتابع حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية

16. فريق الناشئات: استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 16 سنة ) وهم: زينة احمد مصطفى , ليلى محمد فتحي , ليلى محمد هيثم , ندى احمد السيد البسيونى

• السباق : 400م تتابع حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية

17. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة العمومى)

• السباق : 100م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية