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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصيد يواصل حصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للسباحة لموسم 2023-2024

بطولة الجمهورية للسباحة
بطولة الجمهورية للسباحة

يواصل فريق السباحة بنادي الصيد حصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية للسباحة والتي تقام خلال الفترة من 2 نوفمبر الى 26 ديسمبر  2023 بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة و جاءت نتائج السباحين التفصيلية للمراحل من 16 سنه حتى العمومي رجال وآنسات كالتالي:

نتائج السباحين التفصيلية ببطولة الجمهورية


1. السباح :عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 16 سنة )
• السباق :  200م متنوع
• الترتيب :  بالمركز الاول والميداليه الذهبية
2. السباح :احمد محمد احمد علي ( مرحلة 17 سنة )
• السباق :  800م حرة
• الترتيب :  بالمركز الاول والميداليه الذهبية
3. السباحة :فريدة شريف احمد طه ( مرحلة 16 سنة )
• السباق :  100م ظهر
• الترتيب :  بالمركز الاول والميداليه الذهبية


4. السباحة :فريدة عمرو محمد عبد المطلب ( مرحلة 18 سنة )
• السباق :  100م ظهر
• الترتيب :  بالمركز الاول والميداليه الذهبية
5. السباحة :لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة 19 سنة )
• السباق :  100م حرة
• الترتيب :  بالمركز الاول والميداليه الذهبية
6. السباحة :فريدة عمرو محمد عبد المطلب ( مرحلة 18 سنة )
• السباق :  100م حرة
• الترتيب :  بالمركز الاول والميداليه الذهبية
7. فريق الناشئات: استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 19 سنة ) وهم : جنى محمد عبد الفتاح , كرمه احمد نبيل , لجين أحمد عبد الحليم , ياسمين ياسر ممدوح
• السباق :  400م تتابع حرة
• الترتيب :  المركز الاول والميداليه الذهبية
8. السباحة : فرح عمرو عبد المطلب ( مرحلة العمومى )
• السباق :  100م ظهر
• الترتيب :  المركز الاول والميداليه الذهبية


9. السباح : احمد محمد احمد علي ( مرحلة 17 سنة )
• السباق :  200م متنوع
• الترتيب :  المركز الثانى والميداليه الفضية
10. السباح : رحيم طلبة ( مرحلة 16 سنة )
• السباق :  800م حرة
• الترتيب :  المركز الثانى والميداليه الفضية
11. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة 19 سنة )
• السباق :  100م حرة
• الترتيب :  المركز الثانى والميداليه الفضية
12. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )
• السباق :  100م حرة
• الترتيب :  المركز الثانى والميداليه الفضية


13. السباح : منير رامز منير ( مرحلة 19 سنة )
• السباق :  800م حرة
• الترتيب :  المركز الثالث والميداليه البرونزية
14. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 17 سنة )
• السباق :  100م حرة
• الترتيب :  المركز الثالث والميداليه البرونزية
15. فريق الناشئات: استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 17 سنة ) وهم: رقية هشام احمد , رنا احمد محمود توفيق , فريدة محمد أحمد العقدة , نادين كريم منصور صالح
• السباق :  400م تتابع حرة
• الترتيب :  المركز الثالث والميداليه البرونزية
16. فريق الناشئات: استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 16 سنة ) وهم: زينة احمد مصطفى , ليلى محمد فتحي , ليلى محمد هيثم , ندى احمد السيد البسيونى
• السباق :  400م تتابع حرة
• الترتيب :  المركز الثالث والميداليه البرونزية
17. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة العمومى)
• السباق :  100م حرة
• الترتيب :  المركز الثالث والميداليه البرونزية

الجريدة الورقية