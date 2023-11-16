الصيد يواصل حصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للسباحة لموسم 2023-2024
يواصل فريق السباحة بنادي الصيد حصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية للسباحة والتي تقام خلال الفترة من 2 نوفمبر الى 26 ديسمبر 2023 بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة و جاءت نتائج السباحين التفصيلية للمراحل من 16 سنه حتى العمومي رجال وآنسات كالتالي:
نتائج السباحين التفصيلية ببطولة الجمهورية
1. السباح :عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 16 سنة )
• السباق : 200م متنوع
• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية
2. السباح :احمد محمد احمد علي ( مرحلة 17 سنة )
• السباق : 800م حرة
• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية
3. السباحة :فريدة شريف احمد طه ( مرحلة 16 سنة )
• السباق : 100م ظهر
• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية
4. السباحة :فريدة عمرو محمد عبد المطلب ( مرحلة 18 سنة )
• السباق : 100م ظهر
• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية
5. السباحة :لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة 19 سنة )
• السباق : 100م حرة
• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية
6. السباحة :فريدة عمرو محمد عبد المطلب ( مرحلة 18 سنة )
• السباق : 100م حرة
• الترتيب : بالمركز الاول والميداليه الذهبية
7. فريق الناشئات: استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 19 سنة ) وهم : جنى محمد عبد الفتاح , كرمه احمد نبيل , لجين أحمد عبد الحليم , ياسمين ياسر ممدوح
• السباق : 400م تتابع حرة
• الترتيب : المركز الاول والميداليه الذهبية
8. السباحة : فرح عمرو عبد المطلب ( مرحلة العمومى )
• السباق : 100م ظهر
• الترتيب : المركز الاول والميداليه الذهبية
9. السباح : احمد محمد احمد علي ( مرحلة 17 سنة )
• السباق : 200م متنوع
• الترتيب : المركز الثانى والميداليه الفضية
10. السباح : رحيم طلبة ( مرحلة 16 سنة )
• السباق : 800م حرة
• الترتيب : المركز الثانى والميداليه الفضية
11. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة 19 سنة )
• السباق : 100م حرة
• الترتيب : المركز الثانى والميداليه الفضية
12. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )
• السباق : 100م حرة
• الترتيب : المركز الثانى والميداليه الفضية
13. السباح : منير رامز منير ( مرحلة 19 سنة )
• السباق : 800م حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية
14. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 17 سنة )
• السباق : 100م حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية
15. فريق الناشئات: استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 17 سنة ) وهم: رقية هشام احمد , رنا احمد محمود توفيق , فريدة محمد أحمد العقدة , نادين كريم منصور صالح
• السباق : 400م تتابع حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية
16. فريق الناشئات: استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 16 سنة ) وهم: زينة احمد مصطفى , ليلى محمد فتحي , ليلى محمد هيثم , ندى احمد السيد البسيونى
• السباق : 400م تتابع حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية
17. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة العمومى)
• السباق : 100م حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميداليه البرونزية