محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع خط المياه الناقل للقناة الملاحية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع خط المياه الناقل قطر ١٠٠مم الذى يبدأ من محطة كفر سليمان حتى القناة الملاحية بطول ١٦.٣٧٥ كم ،، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و ممثلى شركة المقاولون العرب " الجهة المُنفذة للمشروع ".

حيث اطلعت " المحافظ " على معدلات التنفيذ بتلك المرحلة ، و المعوقات التى تواجه المشروع، وفى هذا السياق،، بحثت عوض آخر التطورات بالمسارات بالبديلة للخط وصولاً إلى المنطقة المستهدفة ، و أيضًا موقف تنفيذ خطة المرحلة الثانية للخط من القناة الملاحية حتى مدينة رأس البر مستقبليًا.



فيما وقد أكدت " عوض " على ضرورة الإسراع بخطوات التنفيذ بالمشروع وذلك لتعزيز المدينة والتجمعات السكنية بها بخدمات مياه الشرب ، وبما يساهم فى وضع خطط رد الشئ لاصله ورصف الطرق التى مر بها مسار الخط.

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