عبدالعزيز مخيون بـ4 وجوه على شاشات السينما والدراما (تفاصيل)

انتهى الفنان القدير عبدالعزيزمخيون، من تصويردوره في مسلسل ألف لية وليلة، بطولة النجم ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل 2024.

وكشف النجم القديرعبد العزيز مخيون، عن دوره حيث يجسد دور حطاب ضمن أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة،ويظهر في أحدي الحكايات بالعمل.

عبد العزيز مخيون

مسلسل ألف ليلة وليلة يدور في إطار اجتماعي تاريخي، يجسد خلاله ياسر جلال شخصية شهريار، فيما تلعب ياسمين رئيس دور شهرزاد بالعمل.

والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، أحمد فتحي، مايان السيد، أحمد بدير، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

كما يشارك في مسلسل بطن الحوت "بطولة النجم محمد فراج، وكوكبة كبيرة من النجوم ، ومن المفترض أن يتم عرضه خلال الأيام المقبلة .

كما يشارك أيضا الفنان عبد العزيز مخيون في فيلم "ميناتل"، التى تدور أحداث في عام 2005 حول كابينة ميناتل، وهو فيلم من أفلام البطولة الجماعية حيث يشاركه في العمل كل من: سلوى عثمان وطارق النهري وعمرو رمزي وإلهام عبد البديع وعلا رامي ونادية شكري ومحمد أبو داوود وعبد الرحيم حسن وجميل برسوم وأحمد سلامه وليلى عز العرب.

عبد العزيز مخيون

ويشارك النجم عبدالعزيز مخيون أيضا في فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد ومى عمر وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

وشارك عبد العزيز مخيون في رمضان الماضي في مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.