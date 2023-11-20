محافظ الغربية يشهد فعاليات معسكر المبادرة الوطنية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات معسكر المبادرة الوطنية "دوي... بحكايتك .. تكمل حكايتهم" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالغربية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمدرسة الشهيد عقيد اركان حرب محمد سمير ادريس المتميزة للغات بطنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية و المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية .



وتفقد المحافظ دوائر الحكي التي تضم 100 فتاة كل دائرة بها 10 فتيات ،تهدف الى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن وتناقش الدوائر موضوعات (الزواج المبكر، سلامة الجسم، المهارات والتطلعات، الدعم والتشجيع، الصحة والعافية، البيئة).



وتابع محافظ الغربية حوار الأجيال وهو عبارة عن فتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة.

وأشاد محافظ الغربية بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتاة في مصر "دوي" والتي تحظى برعاية ودعم السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية .

مشيرا الى ان ملف تمكين الفتيات، يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة التي ارسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته وأن الاستثمار فيهن هو استثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقا للوطن.



مؤكدا على أن تمكين الفتيات في مصر يأتي بحصولهم على المعرفة الكافية والمهارة اللازمة للنجاح، والدعم من الأسرة والمجتمع. وأن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تغيير الوعي المجتمعي بقضايا الفتيات الأطفال ولا سيما القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد، والتغلب على المفاهيم المغلوطة تجاه البنات موجها التحية للفتيات المشاركة في المعسكر.

ومن جانبها اكدت الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي بالمرأة بالغربية، أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذه المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات ومتابعتها على الأرض والوصول لأكبر عدد من الفتيات لأحدث تغيير إيجابي في المجتمع مشيرا الى ان المعسكر يأتي في إطار مبادرة تمكين الفتيات دوي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية وهو النشاط ال 21الذي يتم تنفيذه بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إن مبادرة "دوي" تستهدف 6000 طالبة من المرحلة الإعدادية بمحافظة الغربية، مشيرا الى ان المبادرة تستهدف مدارس التعليم في ربوع الوطن حضر وريف ومراكز، من أجل رفع الوعى بقضايا النوع الاجتماعي مثل "التحرش، الزواج المبكر، وختان الإناث" من خلال دوائر الحكي والحوار المجتمعي وحوار الأجيال والمؤثرات البصرية والمناظرات.