مدير تعليم قوص يكرم طالب حصل على الميدالية الذهبية بمسابقة تحدى القراءة

كرم عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية اليوم الاثنين ، الطالب وسام هشام حمزة الطالب بمدرسة قوص الثانوية العسكرية و الفائز بالميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية بمسابقة تحدى القراءة بدورتها السابعة.

شهد تكريم اليوم عبدالناصر ضاحى رئيس مجلس أمناء الإدارة ونائبه محسب حساني وخالد بدرى مدير المدرسة ونور الرفاعي المشرف على النشاط الإجتماعي.

كما تابع عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثانى للتدريب المقام بمدرسة قوص الثانوية العسكرية ضمن البرنامج التدريبى ( تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقمي)

حيث يستهدف التدريب مديرى المدارس والاخصائيين الاجتماعيين رافقه خلال المتابعة عاطف خليفة مدير إدارة التدريب بالإدارة بحضور عبدالناصر ضاحى رئيس قسم أمناء الإدارة ونائبه محسب حساني وعبدالشافى مرتضى نقيب المعلمين وعلى حزين مدير إدارة الخدمات وأحمد عطا موسي مسؤول أمن الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وخالد بدرى مدير المدرسة .

فى البداية وجه المدير العام الشكر للزملاء مديرى المدارس على حرصهم حضور التدريب مؤكدا أن الاستفادة الكبيرة من هذا التدريب تقع فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية وكل من حضر التدريب هو نواة لنقل المادة التدريبية للزملاء المعلمين والطلاب حتى تعم الفائدة .