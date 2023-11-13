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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

للعام السابع.. برنامج تدريبي مكثف لطلاب حقوق الجامعة الألمانية بالقاهرة

تدريب حقوق الألمانية
تدريب حقوق الألمانية

أطلقت كلية الحقوق والدراسات القانونية في الجامعة الألمانية بالقاهرة برنامجها التدريبي  للفصل الدراسى الأول  2023- 2024  لطلاب السنوات الدراسية المختلفة. 

الجامعة الألمانية بالقاهرة تحصد 3 مراكز في أسبوع القاهرة السادس للمياه

الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك في أسبوع القاهرة السادس للمياه

جاء ذلك في إطار حرص كلية الحقوق في الجامعة الألمانية على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ويأتى ذلك استكمالاً لخطة الكلية للعام السابع على التوالي والهادفة لربط الطالب بالواقع العملي للحياة القانونية لتنمية الملكات القانونية لديهم حتى تتمكن الكلية من خلق جيل جديد من خريجيها على قدر عالي من الكفاءة والخبرة القانونية تؤهلهم للعمل في المجالات القانونية والقضايا المتعلقة بها. 

موضوعات تدريب الجامعة الألمانية 

تضمن جدول أعمال البرنامج التدريبي كلية الحقوق في الجامعة الألمانية 10 دورات تناولت العديد من الموضوعات القانونية وهي الأخلاق و الكفاءة المهنية - منازعات الأسرة في مجال دعاوي النسب – تطبيقات قضائية لجرائم الأموال – الدليل الرقمي في مجال الإثبات المدني – أليات حماية المنافسة في عقود التجارة الدولية – العقود البحرية و تسوية المنازعات المتعلقة بها – مبادئ قضائية في الإثبات مع التطبيق على الخبرة كأحد طرق الإثبات – وسائل كشف و تزوير العلامة التجارية – التحكيم في العقود الإدارية – استشارات مقابلة العملاء.

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