الجامعة الألمانية بالقاهرة تحصد 3 مراكز في أسبوع القاهرة السادس للمياه

فازت الفرق المشاركة بكلية الهندسة وعلوم المواد في الجامعة الألمانية بالقاهرة بثلاث مراكز في مسابقتي "أفضل مشروع تخرج لهذا العام - عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق" اللذين أقيما على هامش فاعليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وتم تكريم الفرق الفائزة من الجامعة الألمانية من قبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري.

مشروعات الجامعة الألمانية الفائزة

حصد البحث المقدم في مسابقة أفضل مشروع التخرج على المركز الثانى وجاء بمشاركة ثلاثية ضمت على بدوى - محمد سعيد – شهير شريف - وبإشراف الدكتورين أيمن بدوى أستاذ هندسة الميكاترونيكس وأحمد عبدالستار أستاذ هندسة المياه في الجامعة الألمانية بالقاهرة وتناول البحث تطوير لتصميم آلة ري روبوتية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي لتحسين عمليات الري وزيادة كفاءة استخدام الماء في الزراعة بما يتحقق معه وفرة في استهلاك المياه.

كما فاز كل من عادل محمود بالمركز الثاني وعمر سامح بالمركز الثالث في مسابقة مشروع "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق"، التي ضمت 33 متسابقًا من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) إضافة إلى جامعة باري ألدو مورو الإيطالية .University of Bari Aldo Moro

وجاء البحث المقدم من عادل محمود الفائز بالمركز الثاني معنون بتقييم فعالية عملية تحلية مياه البحر باستخدام المحطات الشمسية، من حيث قدرتها على تحويل كمية كبيرة من المياه المالحة إلى مياه عذبة. تمت دراسة العوامل المؤثرة في كفاءة المحطات، كدرجة حرارة الشمس، تصميم قبة المقطر وأبعادها، نوعية الزجاج المستخدم والمرايات العاكسه، بجانب تقييم الجوانب الاقتصادية اللازمة بحيث تكون أقل تكلفة لإتمام هذه العملية.

بينما ارتكز البحث المقدم من عمر سامح الفائز بالمركز الثالث على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتطوير خرائط توضح القدرة الفنية لمصادر الطاقة المتجددة في مصر، بهدف المساعدة في إدارة ضخ مياه الري باستخدام هذه المصادر المتجددة، بناءً على عدة بيانات تصحبها عوامل كسرعة الرياح - شدة الإشعاع الشمسي في مختلف المناطق وغيرها من المتغيرات المختلفة حيث تساهم تلك الخرائط في تحديد المواقع الأكثر ملاءمة لتركيب أنظمة ضخ المياه بالاستفادة من الطاقة المتجددة، وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المرتبطة بعمليات الري بمقارنتها بالطرق الأخرى المستخدمة.

تم تنفيذ تلك المشروعات الفائزة برعاية الدكتور مصطفى بركة مدير برنامج الهندسة المدنية بإشراف كامل من الدكتور أحمد عبد الستار أستاذ موارد المياه بهندسة الألمانية بالقاهرة الحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية (هندسة المياه) عام 2016، ونوط الامتياز من الطبقة الأولي من السيد رئيس الجمهورية في مجال المياه عام 2018، يعمل على دراسة وتحليل كيفية استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء من المياه، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء أنظمة المياه وتوجيه القرارات المهمة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الري الذكية لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة.