على الأبواب.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا

تشهد البلاد خلال الساعات الماضية، موجه من عدم الاستقرار من سقوط أمطار مختلف أنحاء الجمهورية، ورياح شديدة محملة بالأتربة في بعض الأحيان، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ تسجل العظمة بالقاهرة اليوم الإثنين 24 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

بداية الشتاء رسميًا

وأكدت الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف مستمر حتى يوم 21 ديسمبر 2023، ليبدأ فصل الشتاء رسميًا في 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 20 مارس 2024، ليتبعه الربيع.

حالة الطقس الموقعة غدا

وحذرت الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 الصغرى 17

السواحل الشمالية: العظمى 24 الصغرى 16

جنوب سيناء: العظمى 28 الصغرى 19

شمال الصعيد: العظمى 25 الصغرى 16

جنوب الصعيد: العظمى 27 الصغرى 17