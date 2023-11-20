نصائح حول كيفية جعل دقيق الشوفان ألذ وأكثر صحة

يعتبر دقيق الشوفان من أكثر الحبوب الصحية فهي غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الزنك والحديد ومضادات الأكسدة والألياف كما أنها تحتوي على البيوتين، وهو مفيد للبشرة ويحافظ على قوة الشعر والأظافر.

ويجد الكثير من الناس أن دقيق الشوفان ممل بسبب طعمه المحايد وقوامه الطري، لذلك يفضلون الشرائح المقرمشة مع الزبدة والعسل، وتقول خبيرة التغذية إيلينا أريفينا لـ MedicForum: "هناك طرق يصبح من خلالها دقيق الشوفان تحفة طهي حقيقية".

قم بطهي دقيق الشوفان – التوقيت هو المفتاح

إذا كنت تفضل أن تكون العصيدة كريمية، أضف الشوفان فقط عندما يغلي الحليب بالفعل إذا كنت تريد أن يحافظ الشوفان على شكله، فمن الأفضل إضافته إلى السائل البارد قبل تسخينه في المقلاة.

استخدم الوعاء المناسب

إذا قمت بطهي دقيق الشوفان في وعاء إفطار صغير جدًا، فلن يرتفع بالشكل الأمثل وهذا يعني أن الشوفان الملفوف لا يمكن أن يتطور ويتحد بشكل صحيح مع المكونات الأخرى لذلك، من الأفضل استخدام وعاء كبير عند الطهي.

غلي الشوفان مع الشاي

يمكن أن يساعد الشاي أيضًا في إضافة المزيد من النكهة إلى دقيق الشوفان فهو يمنح الحبوب نكهة أكثر بينما يزودها بمواد مغذية إضافية ومضادات أكسدة.

على سبيل المثال، الشاي الأخضر يساعد كثيرا يمتزج شاي النعناع جيدًا أيضًا مع المكونات العشبية الخفيفة.

أضف قليلًا من الملح إلى دقيق الشوفان

لا يهم ما إذا كنت تفضل دقيق الشوفان حلوًا أم مالحًا فكل دقيق شوفان يحتوي على قليل من الملح، وهذا سيعطي دقيق الشوفان الخاص بك نكهة جوزية.

استخدم الجبن

إذا كنت ترغب في إعطاء دقيق الشوفان الخاص بك جرعة إضافية من البروتين، فيمكنك القيام بذلك مع الجبن، ولن تشعر بالشبع لفترة أطول فحسب، بل ستمنح العصيدة أيضًا قوامًا كريميًا رائعًا.

أضف جرعة من الإسبريسو إلى دقيق الشوفان

هل فكرت يومًا في إضافة قهوتك الصباحية إلى وجبة الإفطار بدلًا من شربها، وإن مزيج الإسبريسو ودقيق الشوفان ليس فقط طبقًا منشطًا حقًا، ولكنه لذيذ أيضًا، ومع رشفة من الحليب، يصبح كل شيء أكثر دسمًا.