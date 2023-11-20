نصائح وتحذيرات لمرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية

يعيش المواطنون خلال الساعات الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وسقوط أمطار غزيرة على عدد كبير من المناطق، مصاحبة أتربة قوية، لذلك حذرت وزارة الصحة والسكان مرضى حساسية الصدر، بالتزامن مع فترة التقلبات الجوية وقرب دخول فصل الشتاء، إذ يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

تستعرض الوفد فى السطور التالية نصائح لمرضى حساسية الصدر

وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية وجاءت على النحو التالي:

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية.

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.



رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات:



وأكدت وزارة الصحة والسكان، توافر الأدوية المتعلقة بفصل الشتاء داخل مستشفيات الصدر والحميات، لافتة الى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة للمواطنين من مصادرهم الرسمية والعمل على حل أي مشكلة بشكل سريع.

خطوات الوقاية لأصحاب مرضى الصدر :



وفى ذات السياق قال الدكتور محسن شلبي، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة عين شمس، أن اتباع عدد من خطوات الوقاية، ضرورية خلال هذه الفترة، وخاصة لأصحاب مشكلات الجهاز التنفسي ومرضى حساسية الجيوب الأنفية والصدر.



وأشار شلبي في تصريحات صحفية، إلى أن مرضى حساسية الجيوب الأنفية والصدر يعانون كثيرا في مثل تلك الأجواء المتقلبة وتواجد الأتربة، وفي حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية السليمة يكنون عرضة لمضعفات خطيرة قد تصل للإصابة بالربو".



وتابع الأستاذ في كلية طب عين شمس ، ان أصحاب التهابات الجيوب الأنفية يجب عليهم استنشاق البخار، والبخاخات الملحية التي تساهم في الحفاظ على نظافة الأنف، بجانب دول الطبيب المعالج الذي يصف المضادات الحيوية المناسبة، وبخاخات الستيرويد التي يجب عدم استعمالها إلا من خلاله فقط لخطورتها على بعض الحالات".

ونوه: "من بين الأعراض التي تدل على إصابتك بحساسية الصدر والجيوب الأنفية، الشعور بالعطس والسعال بشكل مستمر، والكحة الناشفة، مع الإحساس الدائم بضيق الصدر وعدم وصول الأكسجين للجسم بشكل سليم".

وأوضح شلبي ، ان مهم للغاية تجنب الخروج من المنزل، مع غسل الأنف بالماء المالح، وتناول المياه بنسب كبيرة، واستنشاق بخار الماء الذي له دور كبير في تخفيف الالتهابات الموجودة بالجيوب الأنفية، والاهتمام بالمشروبات الساخنة بشكل مستمر وخاصة القرفة".

وأردف أستاذ الأمراض الصدرية: "يجب على المدخنين الإقلاع عن التدخين والبعد أيضا عن استنشاق الأدخنة، وفي حال وجود أطفال يجب إبعادهم تماما عن أي مصادر للأدخنة حتى ولو كانت أدخنة إعداد الطعام التي تؤثر بالسلب على الصحة وتساهم في تهييج الغشاء المخاطي للأنف والذي يؤثر على الصدر".