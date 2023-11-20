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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الصحة: نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى مستشفيات العريش والقاهرة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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ووصل وزير الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، إلى مطار العريش تمهيدًا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين، عبر معبر رفح البري. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات صدرت منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، بتقديم كل أشكال الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين.

خطة للتعامل مع المصابين الفلسطينيين

وأضاف أن الوزارة لديها خطة للتعامل مع الموقف بكافة السيناريوهات، ومن أبرز محاورها، الطواقم الطبية، والتأكد من جهوزيتها من حيث الإعداد والكفاءة المهارية".

وأشار إلى أنه جرى التأكد من جهوزية المستشفيات والرعايات الصحية والحضانات وأقسام الرعاية الداخلية، وبالتوازي مع ذلك، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات".

وتابع "بدأنا في استقبال المصابين من قطاع غزة منذ يوم 2 نوفمبر، ويتم التعامل معهم في المستشفيات المصرية، وهناك متابعة لحظية من القيادة السياسية". 

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