نصائح عاجلة من الصحة لمواجهة التقلبات الجوية

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد، والتي يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والتي تصل لحد السيول على بعض المدن الساحلية، فضًلا عن انخفاض درجات الحرارة.

مضاعفات صحية



وقد يتعرض بعض المواطنين ولاسيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال فترة التقلبات الجوية إلى المزيد من المضاعفات الصحية الناتجة عنها، لذلك يجب الحرص على تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لتقوية المناعة ضد العدوى.

وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من التقلبات الجوية السريعة والتي تؤدي إلى مضاعفات صحية.

نصائح الصحة لمواجهة التقلبات الجوية



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح عاجلة من الصحة لمواجهة المضاعفات الصحية بسبب التقلبات الجوية:

تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

تناول مرضى الحساسية للادوية في مواعيدها وفقًا لارشادات الطبيب.

في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية، ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشارة الطبيب فورًا.