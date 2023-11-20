سقوط عصابة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالغربية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قيام 3 أشخاص بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

ضبط طالب بتهمة التعدي على آخر بسلاح أبيض



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط طالب لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بالإسكندرية مما أدى لوفاته.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب– مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى إثر إصابته.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين ( طالب – مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت لمُشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



