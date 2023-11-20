الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط طالب بتهمة التعدي على آخر بسلاح أبيض

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط طالب لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بالإسكندرية مما أدى لوفاته.

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الأمن يطارد حائزي الأسلحة النارية بالمحافظات

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب– مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى إثر إصابته.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين ( طالب – مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت لمُشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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