صحة المنيا.. تحرير 164 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار مديرية الصحة في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، لإحكام الرقابة وضبط الأسواق .

والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين ، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي ، خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري ، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، بالمرور علي 545 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت الحملات ، عن تحرير 164 محضرا للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين عدم مراعاة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ، وأضاف أنه تم ضبط 20 منشأة تعمل بدون ترخيص ، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ، لضمان سلامة الغذاء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي ، أنه تم سحب 152 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 473 كيلو أغذية مختلفة ، و 103 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، كما تم مصادرة 3 أطنان ملح ، و 1500 لتر زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمي، بالإضافة ، إلى استخراج 782 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.