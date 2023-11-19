تحذير مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب التأثر بامتداد منخفض جوي متعمق بشكل كبير يتواجد في طبقات الجو العليا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر ”المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن عدم استقرار الطقس يتزامن مع امتداد منخفض سطحي على سطح البحر المتوسطة في وجود كتل هوائية باردة شمالية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، وهذا سيؤدي إلى حالة عدم الاستقرار في الطقس.

وأكدت أن البلاد تشهد منذ الأمس تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وحتى الآن هناك سقوط أمطار على بعض مناطق الجمهورية.

الأرصاد الجوية: تساقط الأمطار على الإسكندرية:

أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى تساقط الأمطار اليوم بكميات متوسطة لغزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري مرورًا بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.

وذكرت أن الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية، وتشمل أمطارًا متوسطة لبعض الأماكن من جنوب الوجه البحري، وتمتد خلال فترة المساء الأمطار المتوسطة والرعدية لمناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، بينما تمتد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض الأماكن من محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليخ السويس، مشيرة إلى أن غزارة الأمطار يمكن أن يُشكل بعض السيول في شمال ووسط سيناء بسبب طبيعتها.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى احتمالية وجود نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 40 إلى 50 كم على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، ويمكن أن يكون مثير للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن الرياح، موضحة أن نشاط الرياح سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع أمواجه بين 3 إلى 5 أمتار، وبالتالي فهو غير مؤهل تمامًا لأي أعمال الصيد والتنزه والملاحة البحرية.

وأوضحت أن هناك انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 إلى 3 درجات، وتسدل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتشهد أغلب محافظات الجمهورية انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، والطقس سيكون أشبه بالأجواء الشتوية.