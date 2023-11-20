الكرملين: العقوبات المفروضة على روسيا يعاني منها الأوروبيون أنفسهم

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديميتري بيسكوف، إن العقوبات ضد بلاده يعاني منها الأوروبيون أنفسهم، مشيرا إلى أن روسيا تمكنت من التعامل معها.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين تعليقا على حظر أوروبا استيراد الماس الروسي: "لقد تم الإعلان عن هذا الحظر منذ فترة طويلة، وهو استمرار للبحث عن بعض العقوبات للإضرار بروسيا متابعا: مصالح الأوروبيين تعاني من جراء هذه العقوبات، ونحن تمكنا حتى الآن من تقليل الآثار السلبية للعقوبات إلى الحد الأدنى.

وفي سياق آخر، يقوم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بزيارة إلى الصين في الفترة من 21 حتى 23 نوفمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من "تشاو له جي" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وفي سياق متصل قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي في مدينة إليكتروستال الواقعة شرقي موسكو، اعترضت طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا، وكانت تحاول الاقتراب من العاصمة الروسية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن سوبيانين قوله على قناته عبر تطبيق تلجرام - "اليوم، اعترضت وحدات الدفاع الجوي المناوبة طائرة بدون طيار أوكرانية أخرى كانت تحاول الاقتراب من موسكو، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر في الأرواح".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية - عبر تلجرام - أن الدفاع الجوي دمر مسيرة أوكرانية فوق موسكو حوالي الساعة 11:20 مساء بتوقيت موسكو (8:20 مساء بتوقيت جرينتش) أمس الأحد 19 نوفمبر. ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها - إن كييف حاولت مهاجمة منشآت روسية بطائرة بدون طيار، لكن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها في الجو فوق منطقة موسكو.