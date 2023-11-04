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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بيسكوف: لم نشن الحرب في أوكرانيا بل نضع حدا لها

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

 

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن روسيا لم تبدأ الحرب، بل إنها تضع حدا لها، وهذه حقيقة ينبغي إيصالها إلى العالم.

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أضاف المتحدث - في ماراثون زناني (المعرفة) التعليمي على هامش معرض روسيا الدولي، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية - أن روسيا لطالما أشارت إلى أن الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو "أصدر أوامر لدباباته وبنادقه بقصف دونباس، حيث كان يستخدم الجيش ضد سكانه"، لكنهم كانوا مترددين في الإنصات إلى هذه الحقيقة على مدى ثماني سنوات".

 

وتابع "الآن، كما قال رئيسنا (فلاديمير بوتين)، وأكد من جديد: نحن لم نشن الحرب، بل نحن ننهيها. إنه تعبير مفاهيمي حاسم وحقيقة مفاهيمية يتعين علينا جميعا أن نوصلها سواء إلى داخل بلادنا أو لجميع أصدقائنا أو في جميع أنحاء العالم".

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