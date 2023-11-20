الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كواليس مكالمة الرئيس الأسبق مبارك مع أحمد زكي في برنامج "واحد من الناس"            

بوابة الوفد الإلكترونية

قال محمد وطني، الصديق ورفيق المشوار للفنان الراحل أحمد زكي، ان بداية معرفته به جاءت محض الصدفة وكان وقتها مسئول عن شركة السبكي للإنتاج السينمائي،وجاء تعارفه به من خلال فيلم مستر، لافتًا إلى أن صارت صداقة خلال مسيرة طويلة من العمر.

واضاف محمد وطني، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الدكتورعمرو الليثي، علي شاشة الحياة، أنه كانت مكالمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الراحل أحمد زكي للاطمئنان علي حالته الصحية.

وتحدث معه قائلًا : "عليك التوجه فورًا إلي باريس لإجراء الفحوصات الطبية فرد أحمد زكي أنا كويس وشوية برد فقط، فقال الرئيس مبارك كلمة خالدة انت ثروة قومية يا أحمد، وكان سعيد جدا بهذه المكالمة وفخور بها".

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