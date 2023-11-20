تحرير ١٢ الف متر أراضي املاك الدولة متعدي عليها بالبناء بناحية قوص

شن مجلس قروي حجازة وخزام التابعين لمركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الاثنين، حملات ازالة مكبرة خلال الايام الماضية، وذلك لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

اوضح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، ان اعمال الحملة اسفرت عن تنفيذ ١٠ كلها لتعديات بالبناء علي أراضي املاك الدولة، حيث تم تنفيذ ثمانية قرارات بحجازة، تقدر مساحتها بحوالي ١١ الف م، وقراران تم تنفيذهما بقروي خزام بناحية ابوالجود مساحتهما حوالي ٩٠٠م، مؤكدا ان القيادات التنفيذية بالمدينة عازمة علي التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات وفقا للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية في ذلك.

وشدد رئيس المركز على مسئولي الوحدات القروية بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف ٍ من الظروف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد اي حالة تعد ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة.