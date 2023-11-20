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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

المداح 4 .. حمادة هلال يواجه ملك الجن في رمضان 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

يقترب الفنان حمادة هلال على الانتهاء من التحضيرات النهائية لمسلسل المداح الجزء الرابع خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثالث في رمضان 2023.

ويشارك حمادة هلال في العمل كل من: فتحي عبدالوهاب ودياب اللذان انضما بجانب أبطال الأجزاء الماضية مثل هند بنت الأحمر، والتي قدمت دورها الفنانة لوسي، وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وحنان سليمان وهلا السعيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وتشهد أحداث المداح جانب كبير من الخيال هذا الموسم، إذ يدخل الشيخ صابر المداح مرحلة مختلفة من مواجهة عالم الجن عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، ويمر من خلال بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، إذ يقابل في هذا العمل ملك الجن "قزح" والذي سيجسده فتحي عبدالوهاب.

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