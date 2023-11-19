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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تجمع معلومات حول العدوان الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بغزة

غزة
غزة

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تعمل على جمع المعلومات حول الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في غزة في 18 نوفمبر، وفق لما أفاد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر.

 

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وقال فاينر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد: "نحن ننسق أيضا مع إسرائيل لمعرفة ملابسات ما حدث بمساعدتهم".

وأضاف أنه إذا تأكدت معلومات عن إلحاق ضرر بمدنيين يحتمون بأرض المدرسة، فإن ذلك سيصبح "غير مقبول على الإطلاق" بالنسبة للولايات المتحدة.

وسقط 200 شخص بين قتيل وجريح في قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 12415 ونحو 32500 جريحا منذ بداية الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 أكتوبر الماضي.

 

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