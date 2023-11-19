هرتسوج: إسرائيل تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن قريبا

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوج، اليوم الأحد، إن إسرائيل تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس "في الأيام المقبلة"، حيث تحتجز الحركة ما يقرب من 240 أسيرا إسرائيليا ومزدوج الجنسية أيضًا.

وأضاف في مقابلة مع برنامج (هذا الأسبوع) على شبكة (إيه.بي.سي)، "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة".

يشار إلى أنه ومنذ أسابيع عدة أطلقت مصر وقطر والولايات المتحدة، جهودا حثيثة بغية التوصل إلى توافق بين حماس وتل أبيب في ملف الأسرى، من دون أن يفضي إلى تسجيل اختراق ما.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن هناك تحديات "بسيطة" متبقية في مفاوضات التبادل المقررة.

وأضاف أن جهود بلاده لإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل في قطاع غزة مستمرة، مشيرا إلى أن المحادثات حققت تقدما جيدا.

كما تابع في مؤتمر صحافي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة مستمرة، موضحاً أن الصفقة تمر بمطبات.

ولفت إلى أن بلاده تتعامل مع حماس وإسرائيل لامسة تقدما جيدا في الأيام الأخيرة، مضيفا أن النقاط العالقة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل "لوجستية وعملية".

جاء ذلك بعدما ذكر تقرير أمريكي فجر الأحد، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية بشأن هدنة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على بنود الاتفاق الذي تحدثت عنه أن الهدنة المحتملة مدتها 5 أيام، وأنها ستتضمن مراقبة جوية وقد تشهد تحرير عشرات النساء والأطفال من المحتجزين في قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حماس احتجزت ما يقارب 240 أسيرا إسرائيليا ومزدوج الجنسية أيضاً، خلال تسلل مقاتليها فجر السابع من أكتوبر إلى مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، واقتادتهم إلى داخل القطاع.

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