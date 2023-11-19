السبت انطلاق مؤتمر الإعلام والدمج المجتمعي

ينطلق يومي السبت والأحد ٢٥، ٢٦ نوفمبر المؤتمر العلمي التاسع بعنوان “الإعلام والدمج المجتمعي”، والذي تنظمه كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - MSA University.

يهدف المؤتمر التاسع لكلية الإعلام بجامعة MSA إلى إثراء دور الإعلام الرقمي في الدمج المجتمعي للفئات المختلفة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية والإعلامية والدولية على مدار اليومين، وتتمثل محاور المؤتمر فيما يلي:

- الإعلام الرقمي ودعم ثقافة التنوع وتقدير الاختلاف بين الثقافات والمجتمعات.

- الإعلام والتمثيل المجتمعي والثقافي كل فئات المجتمع.

- مهارات التربية الإعلامية الرقمية ودورها في دعم ثقافة الدمج المجتمعي.

- الإعلام بين التهميش والدمج للفئات المجتمعية المختلفة.

- الانتقال من مفهوم الصورة النمطية الإعلامية إلى الدعم والقبول المجتمعي.

- الانتقال من مصطلح التنمر والتشويه للفئات المختلفة إلى التعاطف والدمج.

- الدعم الاجتماعي والنفسي عبر وسائل الإعلام للفئات المجتمعية المختلفة

- الإعلام ومواجهة التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية.

- الإعلام وتقليل الشعور بالخزي والعار.

- صناع المحتوى الرقمي بين التمثيل المجتمعي وجودة المحتوى.

- الإعلام الرقمي والدفاع المجتمعي.

- المؤسسات الإعلامية وصناع الدراما ودورهم في دعم ثقافات التنوع والاختلاف ودحض خطاب الكراهية والتمييز لمواكبة التطور الحضاري والمجتمعي.