تقارير.. الزمالك يتلقى عرضاً سعودياً لضم أحمد فتوح

أعلن سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تلقيه عرضاً سعودياً تمهيداً لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد وكيل فتوح في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية أن اللاعب تلقى عرضاً رسمياً من نادي الإتفاق السعودي خلال الساعات الماضية.

وأكمل أنه سيتم إرسال العرض لنادي الزمالك بشكل رسمي لدراسته خلال الفترة المقبلة، مع عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر عقب إنتهاء مباراة سيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ميدو يعلن موقفه من رحيل فتوح عن الزمالك

من جانبه علق أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق على إمكانية رحيل أحمد فتوح خلال الميركاتو الشتوي المقبل قائلاً: " أنا حزين على وضع الثنائي محمد صبحي والزناري، أري أنه تم عقابهم بسبب أن الخطأ مع أحمد فتوح، الذي أري أن موقفه مختلف عن الثنائي، فتوح باع الزمالك ، وأنا أؤيد رحيله بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف :" أرفض تراجع مجلس الزمالك عن قرار بيع أحمد فتوح وأتمني أن يرحل بلا عودة" .

وتابع:" أحمد فتوح للأسف الفترة اللى فاتت كان هناك بعض الأشخاص حاولوا أن يجعلوه يقوم بذلك مع نادي الزمالك، ويخرج من المعسكر، وتصرفات غريبة، لذلك أنا أرفض البقاء فى الفريق، حتي كان هناك من يحاول حل الأمور والفترة الحالية تراجعوا عن ذلك.

وأتم:" مجلس الإدارة الحالي كانت أولي قراراته هو عرضه للبيع، لذلك لاأفضل أن يتم التراجع عن هذا القرار.