تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

غدا .. عبدالحليم علام يترأس جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد

سيترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد غدًا الإثنين. تنظم هذه الجلسة النقابة العامة للمحامين، وستعقد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في نادي المحامين النهري بالمعادي.

تنص هذه الجلسة على حضور جميع المحامين الجدد الذين تقدموا للالتحاق بجداول نقابة المحامين وتم منحهم رقم القيد. ستتم دعوة هؤلاء المحامين بناءً على اسمائهم المدرجة في الكشف المرفق، الذي يحوي أسماء المحامين الجدد من مختلف النقابات الفرعية.

سيتم خلال هذه الجلسة، التي تعتبر أحد الأحداث الهامة في مسار مهنة المحاماة، حلف اليمين الرسمي للمحامين الجدد. يُعتبر حلف اليمين القانوني تعبيرًا عن التزام المحامين بمهنتهم وأداء واجباتهم القانونية والأخلاقية. وبعد حلف اليمين، سيكون للمحامين الجدد الحق في مزاولة مهنتهم القانونية والترخيص بممارستها بصفة رسمية.

من المتوقع أن يشهد حفل حلف اليمين حضورًا كبيرًا من المحامين والشخصيات القانونية في مصر، حيث يتعهد المحامون الجدد بالعمل بمصداقية ونزاهة واحترافية في القانون. سوف يتابع نقيب المحامين عبدالحليم علام الجلسة ويقدم كلمة تشجيعية للمحامين الجدد، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمبادئ المهنة ودور المحامي في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.

تعد هذه الجلسة فرصة للمحامين الجدد للتعرف على زملائهم واستكشاف مجالات مختلفة في مهنة المحاماة، وتبادل الخبرات والمعرفة. إن حضورهم لهذه الجلسة يعكس الاستعداد الشديد الذي يتحلى به المحامون الجدد لمزاولة مهنتهم بجدية واحترافية.

يعد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، شخصية مرموقة في المجال القانوني وله دور كبير في تعزيز سمعة المحاماة وتطويرها في الدولة. ومن المتوقع أن يقوم بدور بارز في هذه الجلسة ويؤكد على أهمية تعزيز القيم والمبادئ القانونية في ممارسة المهنة.

من جانبها، تسعى النقابة العامة للمحامين إلى توفير بيئة مهنية تشجع على التطور والتحسين المستمر في مهنة المحاماة. وتعتبر هذه الجلسة جزءًا من جهودها الرامية لضمان تأهيل المحامين الجدد وتوفير الدعم اللازم لهم لنجاحهم في ممارسة مهنتهم.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه المهنة القانونية في مصر وفي دول العالم العربي بشكل عام، إلا أن هذا الحدث يعكس تفاؤل المحامين واستعدادهم لمواجهة هذه التحديات والعمل على تعزيز أعلى معايير المهنة وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع

القادمة من محافظات مختلفة في مصر. يهدف حلف اليمين القانونية إلى تثبيت مسؤولية المحامين الجدد تجاه مهنتهم والالتزام بمبادئ القانون وأخلاقيات المحاماة.

سيتم خلال الجلسة شرح ومناقشة واجبات وحقوق المحامين وقوانين المهنة. سيتم توضيح آليات التعامل مع القضايا القانونية والتزام المحامي بحماية حقوق العملاء والعمل بنزاهة وشفافية. كما سيتم التطرق إلى أهمية الاحترافية وتطوير المهارات القانونية للمحامي الناجح.

سوف يلقي عبدالحليم علام كلمة افتتاحية خلال الجلسة، حيث سيرحب بالمحامين الجدد ويشجعهم على تطوير أنفسهم والعمل بجد واجتهاد في مهنتهم. سيؤكد على أهمية القوانين ودورها في تحقيق العدالة، وضرورة الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في ممارسة المهنة.

هذا الحدث يأتي في إطار حرص نقابة المحامين على تطوير وتعزيز دور المحامين الجدد في العمل القانوني وتأهيلهم لمواجهة التحديات القانونية المختلفة. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القضاء والعدالة في مصر، فإن وجود جيل جديد من المحامين الملتزمين بالقانون سيلعب دورًا حاسمًا في بناء نظام قضائي قوي وعادل.

بنهاية الجلسة، ستتم دعوة المحامين الجدد لأداء حلف اليمين القانونية أمام الأستاذ عبدالحليم علام وأعضاء مجلس النقابة. وبعدها سيتم توزيع الشهادات الرسمية للمحامين الجدد مما يمنحهم الحق في مزاولة المهنة في مصر.

إن هذه الجلسة القانونية هي فرصة للمحامين الجدد للتعرف على نقانين المهنة وتعلم أساسيات المحاماة من خلال تجارب ومعارض متنوعة. من المتوقع أن يكون الحدث مليء بالمعرفة والتفاعل بين المحامين الجدد والمحامين المخضرمين الذين سيقدمون الدعم والمشورة لهم على مدار مسيرتهم المهنية.

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي

تعرف علي أسماء المحامين الجدد الملتحقين بجداول نقابة المحامين ورقم القيد النقابي