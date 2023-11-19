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قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يتسبب في انقطاع الاتصالات
الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانية حول تطورات الأوضاع بغزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية.

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الرئيس السيسي وماكرون يتفقان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية فى غزة

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وزير القوات المسلحة الفرنسي يطلع السيسي على نتائج جولته الإقليمية بشأن التهدئة في غزة

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السيسي يشدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين  بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم

دائرة الصراع في المنطقة

 

بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانية حول تطورات الأوضاع بغزة


 

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