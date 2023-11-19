تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية.

دائرة الصراع في المنطقة

بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانية حول تطورات الأوضاع بغزة



