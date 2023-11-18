عاجل
تعطيل الدراسة بمحافظة مطروح بسبب سوء الطقس
السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي وماكرون يتفقان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية فى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي وماكرون

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.


جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي اليوم السبت من نظيره الفرنسي، في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.


واستعرض الرئيس السيسي - خلال الاتصال - رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.


وقد اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

مواد متعلقة

مستشار الرئيس الفلسطيني: المذابح وحرب الإبادة مستمرة في غزة

نصر سالم: الكلام منتهي من وجهة مصر "لا تهجير للفلسطينيين"

أشرف سنجر: مصر تبذل جهودها لمنع كارثة عن الشرق الأوسط

نزوح الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب (صور)

مدبولي: "المستثمرون يأتون لإنشاء مراكز إقليمية تغطي الشرق الأوسط"

مدبولي: "أزمة العملة والدولار عابرة ويجب التعلم منها"

محلل سياسي فلسطيني: "مصر تتعامل مع القضية بشكل واضح"

الإعلام الغربى بؤرة أكاذيب وغطرسة وانحياز سافر للاحتلال الإسرائيلى
الجريدة الورقية