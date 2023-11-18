الرئيس السيسي وماكرون يتفقان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية فى غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي اليوم السبت من نظيره الفرنسي، في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.



واستعرض الرئيس السيسي - خلال الاتصال - رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.



وقد اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.