أمن أسيوط ينجح في ضربة جديدة لتجار المخدرات والسلاح

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة مدينة أسيوط، تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بالأسلحة النارية وتجارة المخدرات.

فيما يتعلق بقضايا السلاح الناري، تم ضبط 49 قضية وعدد كبير من الأسلحة المختلفة. تم العثور على 15 بندقية آلية و24 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى طلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 49 شخصا. تحمل البعض منهم سوابق جنائية تتعلق بنشاطات إجرامية أخرى.

وفي مجال مكافحة تجارة المخدرات، تم ضبط 14 قضية. حيث تم العثور على كمية كبيرة من الحشيش تقدر بحوالي 1,340 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 15 شخصا. تم التعرف على 12 منهم كمتهمين سابقين في قضايا جنائية مشابهة.

علاوة على ذلك، تم تنفيذ 510 أحكام قضائية متنوعة في مجالات مختلفة، ما يعكس التزام الجهات الأمنية في المدينة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.

تأتي هذه الجهود في إطار الحرص الدائم من قبل المديرية على تعزيز الأمن والأمان في المدينة وحماية المواطنين من التهديدات الجرمية. وتعد التصدي لتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية من أبرز الأولويات للجهات الأمنية، حيث تهدف إلى الحد من هذه الظواهر الخطيرة وإحلال الأمان والاستقرار في المجتمع.

تستمر مديرية أمن أسيوط في عملها المستمر للقضاء على أي نوع من الجرائم وتحقيق العدالة، وتعزز سلامة وأمان سكان المدينة من خلال تنفيذها لأبعاد القانون ومكافحة الإجرام.