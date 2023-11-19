الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صلاح يخرج من ملعب مباراة مصر وسيراليون وسط حراسة أمنية مشددة

خلال مباراة مصر وسيراليون
خلال مباراة مصر وسيراليون

حاولت بعض من الجماهير ألتقاط صورة مع النجم الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر بعد نهاية المباراة أمام سيراليون ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

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موعد مباراة منتخب مصر بعد الانتصار على سيراليون في تصفيات المونديال

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تريزيجيه يضع منتخب مصر في المقدمة بالشوط الأول أمام سيراليون

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طرد لاعب سيراليون بعد تدخل عنيف على نجم منتخب مصر



وخرج محمد صلاح وسط حراسة أمنية مشددة لمنع الجماهير من الوصول إلى "مو" وحمايته حتى خروجه من أرضية الملعب.


فاز منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع بينهما في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد جملة  فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني في ليلة تألق “تريزيجيه”.

لينتصر الفراعنة بهدفين نظيفين، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في أول مباراتين له بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بعد تحقيق الانتصار في مباراتي جيبوتي وسيراليون، فيما يملك سيراليون نقطة وحيدة بعد تعادله مع اثيوبيا سلبيا دون أهداف، والخسارة امام الفراعنة.
 

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