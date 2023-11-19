موعد مباراة منتخب مصر بعد الانتصار على سيراليون في تصفيات المونديال

يستعرض بوابة الوفد الإلكترونية موعد مباراة منتخب مصر بعد مباراة سيراليون بعد نهاية الجولة الثانية في الثصفيات الأفريقية لمونديال كأس العالم.

اقرأ أيضًا..

حيث حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره سيراليون بهدفين دون رد والتي أقيمت في ليبيريا ضمن إطار الجولة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يستأنف منتخب الفراعنة مواجهاته في التصفيات الأفريقية بالمونديال كأس العالم 2026 بلقاء نظيره بوركينا فاسو، مساء الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو لعام 2024 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مصر وبوركينا فاسو مساء الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو 2024 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركيننا فاسو

تذاع مباراة مصر وبوركينا فاسو على قنوات اس اسي سي الرياضية وقنوات اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة منتخب مصر.