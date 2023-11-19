الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار عسكري: اختطاف السفينة الإسرائيلية يشير إلى خطورة اتساع الحرب

اختطاف السفينة
اختطاف السفينة

علق اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على العملية العسكرية التي نفذتها قوات الحوثيين في البحر الأحمر والاستيلاء على السفينة الإسرائيلية واقتيادها إلى السواحل اليمنية، مشددًا على حادث اختطاف السفينة يشير إلى خطورة خروج الحرب في الفترات المقبلة خارج نطاق قطاع غزة.

الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية

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وأوضح “الحلبي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذا حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية سيؤثر سلبا على الملاحة البحرية في المنطقة وسيزيد من تكاليف التأمين على النقل البحري، مشددًا على أن هذه الأفعال تندرج ضمن سلوكيات جماعات مسلحة تهدف إلى إعاقة الملاحة والتجارة.

ونوه بأن اختطاف سفينة إسرائيلية بالقرب من اليمن من قبل الحوثيين، موضحا أن البحر الأحمر شريان ملاحة للبحر المتوسط وأن حجم التجارة المتواجدة فيه كبير بالنسبة للعالم، وأن الحوثيين غير مسيطر عليهم ويشكلون تهديدا للمصالح العالمية.

وأكد الحلبي ضرورة النظر لهذه التهديدات بشكل سريع والتصدي لها، لأن البحر الأحمر أصبح في خطر بسبب ما يحدث من الحوثيين واختطاف السفينة.

ونوه بأن جيش الاحتلال يواصل القصف المستمر على قطاع غزة والمستشفيات والمدارس بصورة عشوائية، ويتوسع في العمليات العسكرية، مؤكدًا على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمنع اتساع دائرة الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، داعيا إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية من كل الأطراف المعنية، وقال إن عدم التوصل إلى حل سلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيجعل المنطقة تواجه تداعيات كبيرة وخطيرة على الأمن والاستقرار.

وتحدث “الحلبي”، عن الوضع العسكري في قطاع غزة والشرق الأوسط، مشددًا على أن الأماكن التي تزداد فيها وتيرة الحرب في الشرق الأوسط هي سوريا والعراق، وهناك استهداف كبير للقوات الأمريكية الفترة الماضية.

 

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