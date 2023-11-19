الأحد 19 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الناطق باسم الحوثيين يكشف أسباب الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية

الناطق باسم الحوثيين
الناطق باسم الحوثيين

أكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أنه تنفيذًا لتوجيهات قائد عبدالملك بدر الدين الحوثي واستجابة لمطالب الشعب اليمني، وانطلاقًا من المسئولية الدينية والإخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تم تنفيذ عملية احتجاز للسفينة الإسرائيلية.

 

وأوضح أن القوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية قامت بعملية عسكرية في البحر الأحمر ومن نتائجها الإستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

 

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وكان الحوثيون، أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.
 

وأذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو يرصد خريطة توضح مسار السفينة الإسرائيلية التي هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر.

مسار السفينة الإسرائيلية 

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هاجم الحوثيين  سفينة شحن مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية ولا يوجد بها أي إسرائيلي،  وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي.

وأكدت وسائل إعلامية إن السلطات الإسرائيلية تؤكد أن السفينة المحتجزة من قبل الحوثيين مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، بينما أدان مكتب نتنياهو بشدة الهجوم الإيراني على السفينة الدولية.

العربية: جماعة الحوثي تستولى على سفينة نقل إسرائيلية

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير إعلامية  اليوم الأحد، أن هناك أنباء عن استيلاء جماعة الحوثي  على سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" وعلى متنها 22 شخصا، حسبما ذكر موقع العربية.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

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